Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da resmen başladı. Bu durum, altın piyasasına da yansıdı. Kuyumcu esnafı, her yıl olduğu gibi bu yıl da altına olan talebin arttığını belirtti. Özellikle gram ve çeyrek altına yoğun ilgi gösterildiği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta kuyumculuk yapan Servet Ünal, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte satışların normal seyrinde devam ettiğini ancak düzenli ve istikrarlı bir talebin olduğunu söyledi.

Vatandaşlar ise, altın fiyatlarının yüksekliğinden şikâyetçi. Bütçelerini zorlayan fiyatlara rağmen, gelenekleri sürdürmek adına imkânları ölçüsünde alışveriş yaptıklarını dile getirdi.