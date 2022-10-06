Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çevreci ve yenilikçi tasarımları ürünlerine uygulayan Lee Cooper, sektördeki 114 yıllık deneyimi ile yepyeni koleksiyonlarını müşterilerine sunuyor.

Baştan aşağı ilgi çeken moda tasarımlarına sahip Lee Cooper ürünleri, Birbirinden göz alıcı ve eşsiz özelliklere sahip tasarımlar sayesinde kıyafet kombinasyonları oluşturmaya yardımcı oluyor.

Bu anlamda Kendini özel hissetmek, farklı olmak ve ruhunu yansıtan ürünler keşfetmek isteyenlerin tercihi olan Lee Cooper, vatandaşlara yaptığı kampanya ve özel indirimler ile kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Ürün ve beden çeşitliliği ile vatandaşların takdirini toplayan Lee Cooper, kış sezonu ürünlerde kampanya düzenledi.

Yeni sezon ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim Lee Cooper OUTLET mağazasında vatandaşları bekliyor.