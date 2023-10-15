UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız ile Dainis Kazakevics’in ekibi Letonya, Arnavut hakem Enea Jorgji’nin düdük çaldığı maçta Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçı 4-0'lık skorla kazanan milliler, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

İlk yarı golsüz sona erdi

Karşılaşmaya Türkiye baskılı başladı.

A Milli Takımımızın Yunus Akgün ile 21. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda farka gittik

Ay-yıldızlılar, 58. dakikada Yunus Akgün'ün harika golüyle 1-0 öne geçti.

A Milli Futbol Takımımız, 82. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, 87'de Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı: 3-0

90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, skoru 4-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve A Milli Takımımız, Letonya'yı ilk kez iç sahada da mağlup etti.