Yıllardır şehrin damak kültürünü yaşatan lokanta, program ekibini Usta Şef Zafer Usta eşliğinde ağırladı.

Program boyunca Kahramanmaraş mutfağına özgü pek çok lezzetin hem hazırlık aşamaları hem de incelikleri izleyiciyle paylaşıldı.

Ekip, lokantanın vazgeçilmez tatlarından Maraş Kelle Paçası, nefes açan Sumak Ekşisi, geleneksel Tarhana Çorbası ve tescilli yöresel değerlerden Maraş Eşkili Çorbasını yerinde deneyimledi.

Ayrıca menüde yer alan daha birçok geleneksel tat da ekranlara taşındı.

Usta Şef Zafer Usta’nın yılların tecrübesiyle hazırladığı bu özgün lezzetler, hem göze hem damağa hitap ederken, program izleyicilere Kahramanmaraş mutfağının zenginliğini bir kez daha hatırlattı.

Kahramanmaraş’ın gastronomi kültürünü ekranlara taşıyan bölüm, şehrin geleneksel tatlarını merak edenler için kaçırılmayacak bir lezzet şöleni sunuyor.