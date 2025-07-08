LGS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS sınav sonuçlarının 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

MEB tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre:

LGS tercihleri: 14 - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yerleştirme sonuçları: 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler tercih işlemlerini https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden ya da okullar aracılığıyla gerçekleştirecek. Yapılan tercihlerin, mutlaka ilgili okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Tercihler Nasıl Yapılacak?

Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları zorunlu. Bu işlem yapılmadan, merkezi sınavla veya pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

LGS 2025 Kitapçık Skandalı İddialarına MEB'den Net Yanıt!

LGS'nin ardından sosyal medyada yer alan "Sözel oturum kitapçıkları sınav bitmeden paylaşıldı" iddialarıyla ilgili MEB, kapsamlı bir açıklama yaptı. Bakanlık, bu tür haberlerin asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sözel alan sınavı 10.45’te tamamlanmış, iddialara konu olan paylaşım ise 11.57’de yapılmıştır. Bu durum, sınav güvenliğini ihlal etmez. 15 Haziran’da LGS kapsamındaki sınavlar tüm okullarda titizlikle gerçekleştirilmiş, güvenliği tehlikeye atacak herhangi bir durum yaşanmamıştır.”

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin ve velilerin manipülatif haberlere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

LGS 2025'te Neler Soruldu?

15 Haziran’da yapılan LGS, iki oturumda gerçekleşti:

Sözel oturumda : Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru yöneltildi.

Sayısal oturumda: Matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru yer aldı.

LGS Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

Her öğrencinin alt testlerdeki ham puanı; doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanıyor. Bu puanlar üzerinden yerleştirme işlemleri yapılıyor.