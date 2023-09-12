Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Başkent Trablus'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi.

Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Al Bayda, Sousse, Al-Marj ve Derna kentleri su altında kaldı. Acil durum ilan edilen bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Eğitime ara verilirken iş yerleri de açılmadı.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.

Libya Kızılayı, sel felaketinde görev yapan Derna şehrindeki arama kurtarma ekipleriyle iletişimin kesildiğini aktardı.

Mesajda "Türkiye, kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadesine yer verildi.