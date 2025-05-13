Türk Şirketlerinin Katılımıyla Yapı-İnşaat Malzemeleri Ve Enerji Fuarı Başladı
Türk Şirketlerinin Katılımıyla Yapı-İnşaat Malzemeleri Ve Enerji Fuarı Başladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki tüm vatandaşlara güvenliklerini korumak için evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Libya 2281518

Libya el-Ahrar televizyonu ise başkentteki Mitiga Havalimanından ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mitiga'daki uçuşların Misrata Havalimanına yönlendirildiği belirtildi.

Askeri Gerginlik Yasanan 702 2 41

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'taki askeri hareketlilik ve artan gerginlik haberlerini yakından izlediğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.