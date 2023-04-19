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90. dakikada Galatasaray'ın orta alandan geliştirdiği atakta Torreira, pasını rakip ceza sahası önündeki Barış Alper Yılmaz'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pası kontrol eden Gomis'in şutunda, kaleci Runarsson topu çıkardı.

89. dakikada bir pozisyonda yerde kalan Efkan Bekiroğlu, oyuna devam edemedi. Bu dakikadan itibaren Alanyaspor sahada 10 kişi mücadele etmeye başladı.

63. dakikada Galatasaray üç farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahasın içine gönderdiği meşin yuvarlağı Rashica, arka direkte filelere gönderdi: 1-4.

48. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası çaprazına sokulan Kerem Aktürkoğlu, pası Mertens'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.

Maçan 12. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Nelsson'un savunma arkasına attığı uzun topu Icardi kafayla kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Kaleci Runarsson iki hamlede topu çizgi üzerinde kontrol etti.

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında, Corendon Alanyaspor 'a konuk oldu.

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