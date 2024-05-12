Uluslararası platformda inovatif ürünleriyle hem ülkeyi hem de Kahramanmaraş'ı başarıyla temsil eden Lines, Piazza AVM'de düzenlenen Garaj Günleri etkinliğinde müşterilerine özel fırsatlar sunuyor.

Metal Mutfak Eşyalarında Sektörün Öncü İsimlerinden Biri Olan Lines, yenilikçi ve özgün ürünleriyle dikkat çekerken, bu etkinlik sayesinde müşterilerine daha da yakınlaşıyor. Piazza AVM'deki Garaj Günleri, hem ürünlerin sergilenmesi hem de özel indirimlerin sunulmasıyla dikkat çekiyor.

Lines markası, uluslararası alanda adından söz ettirirken, Kahramanmaraşlıların da gurur kaynağı haline gelmiş durumda. Bu etkinlik, Lines'in başarısını ve ürünlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlayarak Kahramanmaraş'ın tanıtımına da katkıda bulunuyor.

Garaj Günleri boyunca müşterilere sunulan özel fırsatlar, Lines'in sadık müşteri kitlesini daha da genişletirken, markanın bilinirliğini artırıyor. Hem yerel hem de uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil edilen Lines, Piazza AVM'deki etkinlikle bu başarısını perçinliyor.