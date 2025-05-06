Şık ve dayanıklı mutfak gereçlerinden dekoratif ürünlere, çelik tencerelerden granit çaydanlıklara kadar birçok ürün, Anneler Günü’ne özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Dayanıklılık ve estetiği bir araya getiren Lines, kullanıcılarına uzun ömürlü ve göz alıcı ürünler sunuyor.

Mutfaklarını yenilemek isteyenler veya sevdiklerine anlamlı bir hediye almak isteyenler için bu kampanya kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Anneler Günü’ne özel avantajlardan yararlanmak için Lines mağazalarına ve online satış platformuna uğrayabilirsiniz.