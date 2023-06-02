Fransa Ligue 1'de şampiyon Paris Saint Germain, bu sezon ligdeki son maçında Clermont'u ağırlayacak. Aynı zamanda bu karşılaşma Lionel Messi'nin Paris Saint Germain formasıyla son maçı olacak.

Paris ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier önceki gün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Ayrılık kararının resmileşmesinin ardından Lionel Messi'nin nereye gideceği merak konusu olurken Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernadez konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"Gelmek isterse kapılarımız açık"

İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunan Xavi, Messi'nin geri dönmesini istediklerini ancak bu kararın Arjantinli yıldıza bağlı olduğu söyledi.

Xavi açıklamasında, "Eğer gelmeye karar verirse Leo'nun bize yardımcı olacağını biliyorum ama onu biraz rahat bırakmamız gerekiyor. Benim için onunla ilgili hiçbir şüphe yok. Leo gelmek isterse kapılarımız açık." ifadelerini kullandı.

Messi'nin transferinin gerçekleşmemesi halinde ise benzer profilde bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu aktaran Xavi, "Leo gelmezse o profilde bir oyuncuya ihtiyacımız olur. Bernardo Silva? Harika olurdu ama çok zor. Kimmich çok iyi bir oyuncu ve kapımız açık. Görüşmeler yapılabilir." açıklamasında bulundu.

Christophe Galtier ne dedi?

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 3 Haziran Cumartesi günü son kez PSG formasıyla sahaya çıkacağını söyledi.

Galtier, düzenlediği basın toplantısında, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı Clermont'a karşı olacak." ifadelerini kullandı.

Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etmişti.

Lionel Messi'nin bu sezonki performansı

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 40 maçta süre alan Messi, 21 gol ve 20 asist kaydetti.

Arjantinli yıldız Paris ekibinde 2 kez Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.