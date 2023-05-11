PSG'den ayrılması beklenen Lionel Messi'nin Al-Hilal ile söz kestiği haberleri büyük ses getirmişti. Arjantinli yıldızın babası ve menajeri Jorge Messi, transfere dair önemli bir açıklama yaptı. Lionel Messi'nin babası, Al-Hilal haberlerini yalanladı.

"Kesinlikle gelecek sezon için herhangi bir kulüple anlaşmadık"

İşte Jorge Messi'nin yaptığı açıklama:

"Kesinlikle gelecek sezon için herhangi bir kulüple anlaşmadık. Lionel Messi, PSG ile sezonu bitirmeden bir karar vermeyecek.

Sezon bittikten sonra durumu değerlendirme ve neler olduğunu görme zamanı gelecek, ardından bir karar verilecek.

Her zaman söylentiler vardır ve birçok gazeteci ünlü olmak için Lionel Messi'nin adını kullanır. Gerçek sadece bir tanedir ve sizi temin ederiz ki kimseyle hiçbir anlaşma yapmadık. Ne sözlü, ne imzalı herhangi bir anlaşma sezon sonuna kadar olmayacak.

Bana öyle geliyor ki, medyada bir saygı kusuru var. Biliçli ve kasıtlı bir şekilde yalan haber yazan, haberlerine herhangi bir kanıt sunamayan ve kötü niyetli bir şekilde haberler yapan kişiler var. Bilgilerini neden doğrulatmadıklarını açıklamak zorunda kalacaklar."

Neler olmuştu?

35 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönmesi beklenirken, Cristiano Ronaldo ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile her konuda anlaşma sağlandığı yazılmıştı.