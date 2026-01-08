Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen provalar, hem sanatseverlerin hem de eğitim camiasının büyük beğenisini topluyor. Disiplinli çalışma temposu ve ortaya konulan müzikal kalite, projenin kentte güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

Türkiye genelinde 51 ilde hayata geçirilen Maarif Orkestra ve Korosu çalışmalarına Kahramanmaraş’ın da dâhil edilmesi, şehir adına önemli bir kültürel kazanım olarak değerlendiriliyor. Farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan orkestra ve koro üyeleri, ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelerek Kahramanmaraş’ı sanatsal alanda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Eğitimci kimliklerinin yanı sıra sanatçı yönleriyle de öne çıkan öğretmenler, bu ulusal projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Provalar sırasında hem mesleki gelişimlerine katkı sağladıklarını hem de müziğin birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı bulduklarını ifade eden öğretmenler, çalışmaların motivasyonlarını artırdığını belirtiyor.

Maarif Orkestra ve Korosu’nun önümüzdeki süreçte düzenleyeceği konserler, dinletiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle Kahramanmaraş’ın sanat hayatına önemli katkılar sunması bekleniyor. Projenin, gençlere sanatı sevdirmesi ve şehirde kültürel canlılığı artırması açısından da önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.