250 Yarışmacının Katıldığı Dev Organizasyonda Kahramanmaraş’ın Sihirli Elleri Erdi Yüceyıldız Hair Star Ekibi, Madalyalı Şehre Madalyalar İle Döndü.

Erdi Yüceyıldız Hair Star Ekibi şuan da ise Önümüzdeki Aylarda Ankara’da Düzenlenecek Türkiye Yarışmalarına Hazırlanıyor.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Erdi Yüceyıldız Hair Star Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yüceyıldız, ekibimle birlikte hem ulusal hem de uluslararası arenada Kahramanmaraş’ımızı temsil etmekten gurur duyuyorum dedi.

Konuşmasının devamında Yüceyıldız, Ankara’da düzenlenecek Türkiye yarışmalarında hedefimiz birincilik şeklinde konuştu.