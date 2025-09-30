Trump’ın açıkladığı planda amaç, Gazze’deki çatışmanın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden kademeli olarak çekilmesi.

Planda yer alan geri çekilme üç aşamalı olarak planlanmış durumda:

Rehinelerin serbest bırakılması Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF / Uluslararası Stabilizasyon Gücü) bölgeye konuşlandırılması İsrail ordusunun tam çekilmesi ve Gazze'nin yönetiminin yeniden düzenlenmesi



Plan 20 maddeden oluşuyor. İşte detayları...

- Plana göre Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bölge olacak.

- Bölge, Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek.

-İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.

-İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek.

-ABD, Gazze'ye geçici uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.

-İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde hayatta ya da ölü tüm rehineler iade edilecek.

-İsrail, cenazesi teslim edilen her İsrailli rehine için ölen 15 Gazzelinin cenazesini teslim edecek.

-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, ömür boyu hapis yatan 250 mahkumla 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

-Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.

-Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.



-Bu anlaşmanın kabulünü takiben, tüm yardımlar hemen Gazze Şeridi'ne gönderilecek.

-Gazze Şeridi'ne yardım girişi ve dağıtım, BM ve Kızılay aracılığıyla, iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek

-Gazze, geçici olarak teknokratlardan oluşacak Filistin komitesince yönetilecek.

-Komiteye Trump başkanlık edecek, diğer üyeler daha sonra ilan edilecek.



-Komitede, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de yer alması bekleniyor.

-Komite, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin kalkınması için finansmanı sağlayacak.

-Gazze’yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için ekonomik kalkınma planı hazırlanacak.



-Özel ekonomik bölge kurulacak.

-Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, gitmek ya da dönmek isteyenlere izin verilecek.

-Hamas ve diğer gruplar, Gazze yönetiminde doğrudan veya dolaylı hiçbir role sahip olmayacaklarını kabul edecek.

-İsrail Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyecek.



-Hamas öneriyi geciktirir veya reddederse, öneri genişletilmiş yardım operasyonu da dahil olmak üzere terörden arınmış bölgelerde işletilecek.

İsrail tarafı planı kabul ettiğini açıkladı. Trump ve Netanyahu birlikte planı kamuoyuna sundular.

Ancak Hamas tarafında resmi bir onay gelmiş değil. Bazı kaynaklara göre Hamas, planın henüz tam olarak iletilmediğini bildiriyor.