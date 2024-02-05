6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, taş kömürünü çıkarmak için yaptıkları "domuz damı", "ayı bacağı", "sarma" gibi yöntemleri kullanarak birçok kişinin hayatını kurtardı.

Adıyaman'da çöken 7 katlı yurt binasının enkazından üçüncü günü iki kız arkadaşıyla çıkarılan 20 yaşındaki Songül Göksu, madencilerin imdadına yetiştiği isimlerden biri oldu.

Saatler süren zahmetli çalışmaların ardından 3 arkadaşı kurtaran madenciler, bu süre zarfında bilinçlerini açık tutmak için genç kızlarla sohbet etti.

Enkazda umut olan madenci kahramanlar, uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirilen ve hayati risk taşıdığı için iki bacağı ampute edilen Göksu'yu zorlu tedavi sürecinde de yalnız bırakmayarak iletişimlerini hiç koparmadı.

18 yıllık maden işçisi Sinan Durdu, Göksu'yu kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.