Ankara Çayırhan Termik Santrali madencileri, özelleştirilme sebebiyle işsiz kalacakları endişesiyle eylem başlattı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'de çalışan 500 madenci, özelleştirmeye karşı kendilerini maden ocağına kapattı.

Madenin özelleştirilmesi yaklaşık 1,5 ay önce gündeme gelmişti.

Özelleştirmeye karşı çıkan işçiler işsiz kalma endişesi yaşıyor.

Ayrıca 6 şubat2023’te yaşanan asrın felaketinde en önde yardıma koşan madencilere bir destekte depremzedelerden geldi.

Depremzedeler madencilerin haklarının yendiğini söyleyerek onların yanlarında olduklarını ifade etti.