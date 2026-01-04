Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından dünyaca ünlü dondurma markası Mado, köklü bir geleneği yeniden yaşattı. Kentte yağan doğal karı kullanan Mado, eski usul yöntemlerle karla dondurma yaparak nostaljik anlara sahne oldu.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur’un da katıldığı etkinlik, Mado Evi’nde gerçekleştirildi. Karla hazırlanan dondurmanın yapım süreci vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, geçmişle günümüz arasında anlamlı bir bağ kuruldu.

Maraş dondurmasının tarihine değinen Kanbur, bu eşsiz lezzetin kökeninin karsambaç geleneğine dayandığını belirtti. Elektrik ve soğutma imkânlarının olmadığı dönemlerde dağlardan getirilen karla dondurma yapıldığını ifade eden Kanbur, “Biz dördüncü kuşak bir dondurmacı aileyiz. Kar olmazsa dondurma olmazdı. Dondurmanın temeli karsambaçtır” dedi.

Maraş dondurmasının geçmişiyle geleceği arasında köprü kurmayı amaçladıklarını dile getiren Kanbur, bu kültürü özellikle genç kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti.