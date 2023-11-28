6 Şubatta meydana gelen asrın felaketi sonrası orta hasarlı binaların durumlarıyla ilgili süreç devam ederken, orta hasarlı bina mağdurları platformu çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü binası önünde toplanarak düdüklü ve davullu eylem gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu tarafından düzenlenen eyleme ellerinde pankartlarla katılanlar ve mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar çaldıkları düdükle seslerini duyurmaya çalıştı.

Vatandaşlar, mağdur olduklarını ifade ederek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Grup daha sonra basın açıklaması yaparak kış aylarına girildiğini ve sürecin kendileri için daha da zorlaştığını ifade ederek dağıldı.