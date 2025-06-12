Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak’ta A.D.’ye ait evden gelen kötü kokular, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Durumun zabıta ve polise bildirilmesinin ardından, Efeler Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Çilingir yardımıyla açılan evde yapılan incelemede, evin adeta çöp yığınına döndüğü tespit edildi.

Çöplerin Arasından Canlı Hayvanlar Çıktı

Temizlik çalışmaları sırasında evden tam 4 kamyon çöp çıkarıldı. Evin içinden çıkan 12 kedi ve 3 kaplumbağa, görenleri şaşkına çevirdi. Durumun ciddiyeti üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de bilgilendirildi.

Kediler, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç tarafından sahiplendirilirken, kaplumbağalar koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ev Sahibi ve Oğlu Gözaltına Alındı

Olayla ilgili evde yaşayan anne A.D. ve oğlu E.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.