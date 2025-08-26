Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, açıldığı günden bu yana en yoğun ziyaretçi akınına uğradığı günlerden birini yaşadı.

Fuarın 25’inci gününde sahne alan Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Mahmut Tuncer, on binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

KAFUM Fuar Alanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlar, konser boyunca sanatçının seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

Adeta insan seline dönüşen gecede Tuncer; Muradım Gözümde Kaldı, Leylo, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye, Evlerinin Önü Yonca, Kara Üzüm Habbesi ve Delalım gibi dillere pelesenk olmuş eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

Sahne performansıyla genç yaşlı her dinleyiciye hitap eden Mahmut Tuncer, slow parçalarla duygusal anlar yaşatırken, hareketli eserleriyle de coşkuyu zirveye taşıdı.

Samimi tavırları ve sıcak sohbetleriyle izleyicilerin gönlünü bir kez daha kazanan sanatçı, Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisine teşekkür etti.

Gece boyunca hem duygulanan hem de doyasıya eğlenen vatandaşlar, sanatçıyı uzun süre alkışladı.

Tuncer, konserin sonunda sevenlerine seslenerek, Kahramanmaraş’ta sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.