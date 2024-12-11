Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı,Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığı’nda 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan bir konuşma yaparak, “Isparta’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 6 şehidimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve sevdiklerine sabırlar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle felaketleri göstermesin inşallah” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan’ın konuşmasını tamamlamasıyla birlikte Aralık ayı toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin bir kısmı görüşülüp karara bağlanırken, bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi, bir kısmı ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralıkayı II. Birleşiminin ise 17Aralık2024Salı günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.