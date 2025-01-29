Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde faaliyet gösteren Engelliler Şube Müdürlüğü’nde engelli bireylere yönelik çeşitli alanlarda kurslar veriliyor. Bu kurslar sayesinde engelli bireylerin hem sosyalleşmesi hem de rehabilite edilmesi sağlanıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı Müzik Atölyesi çalışmalarıyla özel bireylerin yaşamına dokunuyor.

Engelliler Şube Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmaların engelli bireylerin toplum içerisindeki özgüvenlerini artırdığına değinen Adnan Çakır, “2010 yılında bir trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdim. Hayatla mücadele etmek zorundayım. Aynı zamanda da mahalli sanatçıyım.

Malatya Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu Engelliler Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği bağlama kursuna geliyorum. Ben hobi olarak bu kursa geliyorum ve buradaki engelli arkadaşlarıma öncü oluyorum. Kursumuz gerçekten çok güzel, bizlere kaliteli zaman geçirmek adına güzel imkânlar sunuluyor. Ben değil ama bazı engelli arkadaşlarımız evlerinden çıkamayabiliyorlar, bu gibi yerler engelli bireyleri topluma kazandırmak adına çok önem arz ediyor. Bu hizmetlerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyemize ve Engelliler Şube Müdürlüğüne çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çiftçi, “Müzik Kursunda Herkes Elinden Geleni, Yapıyor”

Evladı Buse’nin Müzik Atölyesi’nde mutlu olduğunu dile getiren Anne Eylem Çiftçi, “Kızım Buse 4 yaşından bu yana türkü dinlemeyi çok sever. Şimdiye kadar müzik konusunda hiçbir destek almamıştık ki ta ki Engelliler Şube Müdürlüğü’nün müzik kursu açılana kadar. Bizde evladımızı topluma kazandırmak adına müzik kursuna getirdik. Kursta herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah böyle kursların sayısı artar. Özel çocuklarımızın desteklenmesi hatta çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi onlara da umut oluyor” dedi.

Otizmli birey Eray Kartal ise konuşmasında “Kursa gelmeyi çok seviyorum. Müzik eğitimi gerçekten güzel bir şey. Buraya gelince kendimi çok mutlu ve başarılı hissediyorum” dedi.

Malatya Otizm Derneği Başkanı Melahat Kartal ise bu tür kurs merkezlerinin özel bireylerin eğitimi noktasında önemli olduğunu söyleyerek, “Otizmli çocukların eğitimi biraz zor olsa da özel eğitim, spor, müzik gibi aktivitelerle eğitilmeleri mümkün olabiliyor. Yani özel çocuklarımızın bazı davranışlarını spor, müzik ve yüzmeyle eğitebiliyoruz. O nedenle bu tür etkinliklerin ve faaliyetlerin daha çok olmasını talep ediyoruz. Eray’ın müzik yeteneğini okulda müzik öğretmenlerimiz keşfettiler. Okulda yeteneği keşfedildikten sonra bizde oğlumun yeteneğini ilerletmeye çalıştık. Eray sadece müzik kursuna değil resim kursuna da geliyor, Yeşiltepe Engelsiz Yaşam Merkezinde ise yüzme kursuna gidiyor. Böylelikle Eray, kendini geliştiriyor” dedi.

Engelleri bireyleri Müzik Atölyesi’ne davet eden Müzik Eğitmeni Sinan Bayram, “Büyükşehir Belediyemizin bizlere sağladığı bu imkân ile birçok kursiyerlerimize ve engelli vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Burada birden fazla enstrüman kursları mevcut. Kursta özel öğrencilerimle birebir ilgileniyorum. Belediyemizin sağladığı imkânla görme, fizik, mental engelli vatandaşlarımıza ve ailelilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm özel öğrencilerimizi kursumuza bekleriz” dedi.