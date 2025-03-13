Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak için çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Vatandaşların Ramazan ayını huzur ve birlik içerisinde geçirmeleri amacıyla çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler organize edilirken, şehrin dört farklı noktasında kurulan iftar sofraları da büyük ilgi görüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayını daha anlamlı kılmak adına düzenlediği söyleşiler, konserler, dinletiler, sergiler, tiyatro gösterileri, çocuklara özel programlar ve konferanslar gibi etkinlikler samimi aile ortamları yaratıyor.

RAMAZAN’IN BEREKETİ PAYLAŞILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle Malatya’nın dört bölgesinde kurulan iftar sofraları, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu vatandaşlarla buluşturuyor. Kernek Teras Malatya Sofrası, Millet Bahçesi Malatya Sofrası, İnönü Kapalı Çarşı üstü ve Çırağan Düğün Salonu olmak üzere dört ayrı noktada kurulan iftar sofraları, her gün yaklaşık 4 bin kişiye hizmet veriyor. Ayrıca toplu iftar organizasyonlarının yanı sıra yemek yapma imkânı bulunmayan hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de günlük yüzlerce kişilik iftariyelik paketler hazırlanarak adreslerine ulaştırılıyor.

SANAT SOKAĞI’NDA RAMAZAN ETKİNLİKLERİYLE DOLUP TAŞIYOR

İftar sofrasına katılan vatandaşlar iftarını yaptıktan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’nda düzenlenen çocuklar ve yetişkinlere yönelik etkinliklere katılarak, hem eğleniyor hem de Ramazan ayının manevi atmosferini yaşıyorlar. Geleneksel Ramazan adetlerinin ön planda tutulduğu etkinlikler vatandaşlara farklı bir Ramazan keyfi sunarken aynı zamanda süslenen caddeler, birbirinden değerli söyleşiler,konserler, çocuklar için gerçekleştirilen programlar unutulmaz görüntülere sahne oluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edilecek.

“YÖNETİCİLERİMİZİN BİZİ BÖYLE DÜŞÜNMESİ SEVİNDİRİCİ”

Ramazan ayının yardımlaşmak olduğunu ve bu güzel ayda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetin birçok şehre ve ülkeye örnek olması gerektiğini savunan Yusuf Orhan, “Mübarek Ramazan ayı hepimizin bildiği üzere yardımlaşma ayıdır. Şehrimizin yerel yöneticilerinin de böyle güzel bir uygulamaya geçmesi ve özellikle hizmetin ücretsiz olması bizi sevindirdi. Ramazan ayı öncesinde de Malatya Sofrası vatandaşlara çok cüzi rakamlardan hizmet veriyordu. Ramazan ayının maddi ve manevi yönleri var. Buraya geldiğimizde çalışanlar hepsinin güler yüzlü ve yardımsever olduğunu görüyoruz. Yemekler gayet lezzetli. Yerel yöneticilerimizin bizi böyle düşünmesi, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde hizmet vermesi sevindirici. Çoğu şehrimize ve birçok ülkeye örnek olacak bir durum. Teşekkür ediyoruz” dedi.