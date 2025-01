Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Malatya Şehitliği’nin her gün rutin bakımlarını yapıyor, şehit kabirlerini gül suyu ile siliyor ve yaz mevsimi geldiğinde ise şehit kabirlerini çiçeklerle bezendiriyorlar.

MALATYA (İGFA) - Şehit kabirlerine yönelik Malatya Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şehit AnnesiPerize Çakır, “Oğlum 2011 yılında Diyarbakır’da şehit oldu ve Malatya Şehitliğine defnedildi. Buraya ne zaman gelsem bakımlar yapılmış, çiçekler ekilmiş halde görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Özdemir, “Ne Zaman Kabir Ziyaretine Gelsek, Her Yer Tertemiz”

Şehit Yakını Şadiye Özdemir ise yaptığı konuşmasında “Teyzemin Bey’i Mardin Kızıltepe’de vatanımız uğruna şehit oldu. Bizler de vefa borcumuzu ödemek adına her Cuma ziyaretine geliyoruz. Ne zaman kabir ziyaretine gelsek, her yer tertemiz. Allah razı olsun yapanlara, yaptıranlara, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Sadece kabir temizliğiyle kalınmıyor biz şehit aileleriyle de yakından ilgileniyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

Evladının kabrini her daim temiz ve bakımlı gördüğünü söyleyen Şehit Babası Niyazi Erkuş “Evladım Serkan 2022 yılında Pençe-Kilit Operasyonunda şehit oldu. Hemen her gün ziyarete geliyorum. Şehit kabirlerini temizleyen Burhan arkadaşımız var. Sağ olsun buralar her zaman tertemiz ve biz bu durumdan oldukça memnunuz” dedi.

Erol, “En büyük arzum; dünyada hizmet etme şerefine nail olduğum şehitlerle cennette buluşmak”

Kutsal emanetlere gözü gibi baktığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Personeli Burhan Erol, “Şehitlikteki tüm kabirlerin günlük bakımı ve temizliğiyle ilgileniyorum. Yazın genellikle Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yetiştirmiş olduğu çiçeklerden temin ediyor ve çiçekleri şehit kabirlerine özenle ekiyorum. Günlük olarak kabirleri yıkıyor ve gül suyu ile siliyorum. Bunun yanı sıra bayrakları kontrol ediyor varsa eskiyen bayrak anında değiştiriyorum. Mermerlerde bir sorun varsa onlarda hemen tamir ediliyor. Çünkü şehit ailelerimiz evlatlarının kabrini temiz ve bakımlı görünce çok mutlu oluyorlar. Şehitlik bizim kutsalımızdır. Şehitlerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Büyükşehir Belediyemizden ne talep edersek hemen karşılanıyor. Beni bu dünyada şehitlerimize hizmetkâr eylediği için Rabbime hamd ediyorum. Allah’tan en büyük dileğim dünyada hizmetinde bulunduğum şehitlerle cennette buluşmak” dedi.

Şehit kabirlerini ziyarete gelemeyen gurbetteki ailelere de yardımcı olduğunu belirten Erol “Bazı şehit ailelerimiz uzakta olduğu için kabir ziyaretini gerçekleştiremiyorlar, bende fotoğraf veya video çekip atıyorum. Bir nebzede olsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Şehitlerimizin şahadet tarihleri, doğum günlerinde de gurbetteki ailelerine fotoğraf veya video atıyorum. Bazen de sosyal medya hesabımdan paylaşımlar yapıyorum ve bir şehit yakını bana buradan ulaştı. 32 yıl önce şehit olan kardeşinin kabrini daha önce hiç görmediğini söyledi. Artık benimle irtibat halinde ve istediği zaman kardeşinin kabrini görebiliyor. Rabbim tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin” dedi.