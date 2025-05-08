Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğanşehir İlçesi Çığlık, Kelhalil ve Polatdere Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Çığlık, Kelhalil ve Polatdere Mahallesi’nde 2 bin 300 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile kanalizasyon hattı çalışmasının yapılmasının mümkün olmadığı yerde isebir adet fosseptik kuyusu açtı. Ayrıca ekipler5 bin 800 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı çalışmasını tamamladı. 1 adet 400 metreküp içme suyu su deposu inşa çalışmaları devam ediyor.

KELHALİL MAHALLE MUHTARI EKREM DOĞAN: “ALTYAPI SORUNUMUZ ÇÖZÜLDÜ”

Kelhalil Mahallesi’nde yapılan altyapı yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ekrem Doğan, şu ifadeleri kullandı: “Depremden dolayı içme suyu hattımız zarar gördü. Sağ olsunlar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’e teşekkür ederiz” dedi.

ÇIĞLIK MAHALLE MUHTARI MUSTAFA İNAN: “ÇALIŞMALARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Çığlık Mahallesi’nde altyapı çalışmalarından dolayı MASKİ ve büyükşehir belediyesine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mustafa İnan şunları söyledi: “Çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’e teşekkür ederiz özveri ile çalışıyorlar” dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN"ÇIĞLIK, KELHALİL VE POLATDERE MAHALLESİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Konuya ilişkin açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, yapılan çalışmaların bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “İlimizin tüm ilçelerinde olduğu gibi Doğanşehir’de de altyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çığlık, Kelhalil ve Polatdere Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz içme suyu ve kanalizasyon hatlarıyla bölgeye modern bir altyapı kazandırıyoruz. İçme suyu deposu inşaatımızla birlikte, vatandaşlarımızın kesintisiz ve sağlıklı suya ulaşımını güvence altına alıyoruz. MASKİ olarak, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”