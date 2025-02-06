Malatya’da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Anma Töreni düzenlendi. Depremin 2. yıl dönümünde, depremin acısını derinden hisseden Malatya halkı, hayatını kaybeden vatandaşlarını dualarla andı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde ilk olarak, 78 vatandaşın hayatını kaybettiği Hâkim Bey Apartmanını ziyaret ederek, deprem şehitlerini dualarla andılar. Akabinde Hâkim Bey Apartmanının bulunduğu alana her bir şehidimiz için karanfil bıraktılar.

Deprem Şehitliği Anıtı'nda Duygusal Tören

Hâkim Bey Apartmanında gerçekleştirilen anma sonrasında 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümü programıları kapsamında depremlerde Malatya'da hayatını kaybeden 1251 deprem şehidimiz için Şehir Mezarlığında anma programı düzenlendi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Deprem Şehitliği Anıtında gerçekleştirilen Anma Töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim eski Bakanı ve Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılım ile gerçekleşen anma töreninde depremlerde hayatını kaybeden deprem şehitleri dualarla anıldı.

Duaların okunmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerinin mezarına karanfil bırakarak, şehit ailelerine baş sağlığı diledi.