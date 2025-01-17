Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 65 yaş üstü, engelli, evde yalnız yaşayan, ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlara ev temizliği hizmeti gerçekleştiriyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik alanında çalışmalarına devam ediyor.

Engelli, yaşlı ve ev temizliğini yapamayacak durumda olan bireylerin nezih bir ortamda yaşamlarını idame etmeleri için evde temizlik hizmetini düzenli olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların duasını almaya devam ediyor.

Evde temizlik hizmeti ile ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ekipler, ev temizliğinin yanı sıra bireylerin tansiyon, şeker ve ateşini ölçerek kısa bir sağlık taraması da gerçekleştiriyor. Bu hizmet ile fiziksel veya sosyal dezavantajı olan bireylerin yaşam kalitesi artırılıyor.