Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Doğanşehir ilçesi de beyaza büründü. Doğanşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, tüm mahalle ve caddelerde kar küreme, tuzlama çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Deprem bölgesi Malatya’da dün başlayan kar yağışı il genelinde de etkili oldu. Depremin yıktığı ilçelerden biri olan Doğanşehir ilçesi de beyaz örtü ile kaplanırken, belediye ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışmalara devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, kar yağışı nedeniyle ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçede kapalı yolumuz yok. Belediyemiz tarafından tuzlama çalışmaları devam ediyor. Her zaman sahadayız. Doğanşehir’imiz için gece gündüz demeden 7/24 mahallelerimizde karla mücadelede mahallelerimizde çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Çalışan ekiplerimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.