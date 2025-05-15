Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Katı Atık Entegre Tesisinde yetiştirilen binlerce sebze fidesini, Sanat Sokağı girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre anlayışı ve yerel üretimi teşvik etme hedefiyle vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Sanat Sokağı girişinde binlerce fide vatandaşlara ulaştırıldı.

BİNLERCE SEBZE FİDESİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Üreticiye ve üretime değer veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle iklim şartlarından dolayı her gün daha büyük önem kazanan gıdaya yönelik destek veriyor. Bu bağlamda Orduzu Bölgesi’nde bin metre kare alan üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisinde yetiştirdiği sebze fidelerinin üretimine devam ediyor. Atık Yönetimi Müdürlüğü personelleri tarafından yetiştirilen sebze fideleri, kamyonlara yüklenip özenle paketlenerek Sanat Sokağı girişinde otobüste seyahat edenlere, trafikte seyir halinde bulunan araçlara ve yaya vatandaşlara ulaştırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde üretilerek vatandaşlara dağıtılan sebze fideleri, katı atıklardan üretilen elektrik enerjisi ve üretim sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi ile 1000 metrekarelik serada yetiştiriliyor.