Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutların 2 bin 175’ini tamamlandı. Evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor” dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da, afetzedeleri güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor. Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 caminin ihalesi yapıldı. Bugüne kadar 2 bin 175 konut tamamlandı.

“SAĞLAM YUVALARIMIZ YÜKSELDİKÇE SEVİNCİMİZ KATLANIYOR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı: Malatya’mızda evlerimiz en güzelinden en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175’ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor.

“BAŞIMIZI RAHAT BİR ŞEKİLDE YASTIĞA KOYUYORUZ”

Hak sahibi vatandaşlardan Yunus Aksoy, TOKİ’nin inşa ettiği sağlam konutlara taşınmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi:

Bizim buralarda çok lüks yerlerimiz vardı. Oradaki evler bile yıkıldı. Ama burada devletimizin yaptığı sağlam TOKİ evleri çıktığı için çok mutlu oldum. Başımızı rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz. Bu da kimin sayesinde? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ve Bakanımız Murat Kurum sayesinde…

“MALATYA'MIZ 20-30 SENEDE AYAĞA KALKMAZ DEDİM..”

Hak sahibi Yaşar Bentli de “Deprem çok büyüktü. Duvarlar üzerime geldiğini gördüm. Sesine gelen yok. Hanımım yanımda ama sesine gidemiyorum. Bulamıyorum. ‘Kıyamet bu olsa gerek diye düşündüm.’ ‘Malatya'mız 20-30 senede ayağa kalkmaz’ dedim” diye konuştu. Ayşehan Öge ise, “Bir sene doldu ve evler teslim edildi. Hem de en güzelinden, en iyisinden. Eve girdiğimde gördüm ki, gerçekten hiçbir eksik yok, her şey yerinde. Çok güzel, kaliteli yapılmış. Bunu hiç beklemezdim. Gerçekten hayallerimden daha güzel oldu. Depremin korkusu tabi ki içimizde ama ev yıkılacak ya da bir şey olacak diye asla korkmadım. Öyle bir endişem olmadı” dedi.

“DEPREMDEN SONRA HERKES TOKİ’YE YÖNELDİ”

Hak sahibi Sevda Aksoy da afetzedelere verilen evlerin her detayının düşünülerek tasarlandığını ifade ederek, “Gebeyim. Hemen binamızın önünde çocuk parkı var. Bu benim için çok güzel bir avantaj. Hemen yan tarafta okul yapılıyor. Karşı tarafta yine marketimiz olsun, fırınımız olsun, kasabımız olsun; çok yakın ve çok güzel. Depremden sonra herkes TOKİ'ye yöneldi. ‘Söz değil icraat var’ diyorlar ya, gerçekten de öyle. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Her sözü dolu dolu. Söylediğinin arkasında” ifadelerini kullandı.