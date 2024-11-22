Beylerderesi’ne 2. viyadük yapımı 2025 yılı yatırım programına alındı. Atatürk (Kışla) ve İnönü caddeleri 30 metre daha genişletilerek prestij caddelerimiz olacak. Trambüs hattımızı da vatandaşlarımızın rahatlığı için İkizce Mahallesi’ne kadar 20 km daha uzatıyoruz.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları yatırım ve hizmetler ile ilgili Nikâh Saray’ında basına ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler bilgilendirme toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Genel Sekreter Vekili Ahmet Faruk Yanardağ, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Şirket Genel Müdürleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Cemiyet ve Dernek Başkanlarıyla birlikte basın mensupları katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların sinevizyon eşliğinde gösteriminin yapıldığı bilgilendirme toplantısındaaçıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya’ya 6 ayda 15 Milyar Türk Lirası, yani neredeyse her ay 2-3 milyarlık yatırım yaptık” dedi.

Yatırım ve hizmetler toplantısında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, özellikle rezerv alan büyüklüğü konusunda deprem bölgeleri içerisinde Malatya’nın birinci sırada olduğunu söyleyerek, toplamda 400 hektarlık alanda 49 rezerv alan olduğunu belirtti. Çarşı merkezinde hızla yükselen binaların yeni yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini ifade eden Başkan Er, şehrin merkezine ait alt yapının yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yerinde dönüşümü teşvik etmek amacıyla 6 imar düzenlenmesi gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, imar düzenlemeleriyle birlikte evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlandığını söyledi. 60 bin 708 konut ve işyerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini ve 17 bin 438 hak sahibine teslim edildiğini söyleyen Başkan Er, geri kalan hak sahiplerinin de konutlarına kısa zamanda kavuşacaklarını ifade etti.

İÇME SUYU’NA %10 İNDİRİM

İçme suyuna kademeli uygulama ile yaklaşık %10 indirim kararı aldıklarını müjdeleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşların refah seviyesini artırmak adına her alanda gayret göstereceklerini söyledi. Son 6 ayda Malatya merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen içme suyu ve atıksu altyapı yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya merkez arıtma tesisinin yeniden inşa edildiğini ve hizmete aldıklarını söyledi.

“SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR” Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil belediyecilik, kültürel belediyecilik ve sosyal belediyecilik anlamında büyük gayretle çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er konuşmalarına şöyle devam etti; “Kültürel alanda birçok çalışma yapıyoruz. Arslantepe ziyaretçilerine hazır. 100. Yıl Parkı’nda kitap kafemizi açıyoruz, çocuklar için yaşam beceri atölyemiz hizmete hazır. Sosyal alanda kadınlarımızın hayatlarına dokunacak mekânlarımızı arttırıyoruz. Kadın Vefa Konakları ve Kadın Sanat Merkezleri açtık. Malatya Sofrasını halkın hizmetine sunduk. Öğrencilerimiz için sabah ve akşam kütüphanede çorba, çay ve su ikramları başlattık. Kitap Fuarı, Satranç Turnuvası, Kayısı Festivali düzenledik. Tek Adımda Çözüm Merkezini (TAÇ) ve İstihdam Merkezini hayata geçirdik. 2025 Yılı Kültür Yolu Festivali’ne dahil edildik. Genç Kart mobil uygulama projesiyle gençlerimize özel indirim fırsatları sunduk. Sünnet Şöleniyle 167 çocuğumuzu sünnet ettirdik.”

Yatırıma başlayacakları projelerden de bahseden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya Büyükşehir Belediye ana binasına 813 kişi kapasiteli kütüphane, Yeni BuğdayPazarı, Tecde Spor Kompleksi, SporTesisleri, EngelsizSpor ve YaşamMerkezi 2. Etap Projesi, Bilim Merkezi inşası, Dijital Gençlik Merkezi projelerimizi de 6 aylık sürede yaptığımız önemli çalışmalarımız gibi en kısa sürede yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.