Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin afet bilinci ve güvenli yaşam konusundaki çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.MANİSA (İGFA) - Deprem farkındalığını artırmak ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla İzmir GEA Arama Kurtarma Ekibi ve Aktiffelsefe Kültür Derneği Manisa Şubesi gönüllüleri tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde (ÇKSM) çocuklara yönelik “Depreme Hazırlık Semineri” düzenlendi.

6-7 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen seminerde, çocuklara deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitim kapsamında, deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösteren bilgilendirici videolar izletildi ve hayati önem taşıyan cenin pozisyonu uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim sürecinde eğitmenler, deprem hazırlığının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bilinçli bireyler yetiştirmek için bu tür eğitimlerin önemini vurguladı.

Çocuklardan, edindikleri bilgileri aileleriyle paylaşmaları ve güvenli bir yaşam için her zaman hazırlıklı olmaları istendi. Ayrıca, 6 Şubat depremi de anılarak, depremin etkileri ve alınması gereken önlemler üzerine konuşuldu.