Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 31 Mart’ta evinde ölü bulunan 65 yaşındaki Mürşide Böcüne’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma, kısa sürede cinayet şüphesine dönüştü.

Kadının boğazında tülbent bulunması ve yüz ile boyun bölgesindeki darp izleri, olayın cinayet olduğuna işaret etti.

1200 Saatlik Görüntü Tek Tek İncelendi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

34 kişinin ifadesine başvuruldu

Çevredeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü incelendi

Bu detaylı analiz, cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynadı.

Şüpheli Adım Adım Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde, maktulün eşinin evden ayrılmasının ardından siyah kıyafetli bir kişinin sokağa girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı belirlendi.

Ekipler, bu kişinin kimliğini E.A. olarak tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin:

Olay öncesi keşif yaptığı

Cinayet sonrası bir arkadaşı aracılığıyla 5 yarım altın bozdurduğu

bilgilerine ulaştı.

Operasyonla Yakalandılar

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla:

E.A.

B.A.

A.Ç.A.

gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 bin 700 TL ele geçirildi.

1 Tutuklama, 2 Serbest

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden:

A.Ç.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

B.A. adli kontrol şartıyla salıverildi

E.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Soruşturma Derinleştiriliyor

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti. Cinayetin detayları ve olası bağlantılar titizlikle incelenmeye devam ediyor.