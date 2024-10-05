Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiği ziyarette, İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti.
Bu ziyaret kapsamında, Kahramanmaraş'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli görüşmeler yapıldı.
İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Uygar Gündeşli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, Yavaş ve Tarihi Kentler Birliği Komisyon üyeleri, deprem sonrası kentteki inşaat faaliyetleri, yapıların genel durumu ve kültürel mirasın korunmasına yönelik konularda bilgilendirildi.
Ziyaret sırasında Uygar Gündeşli, Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ve şehirde gelinen son durum hakkında detaylı bilgi verdi.
Yavaş ve ekibi, özellikle Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel yapılarının korunması ve restorasyon sürecinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'taki bu süreçte dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, deprem bölgesinde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.