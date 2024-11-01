Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi'nin ıslah ettiği "Maraş 18" cevizi, hem Türkiye hem de dünya genelinde büyük ilgi görüyor. KSÜ Islah Programı kapsamında geliştirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009’da tescil edilerek milli çeşit listesine alınan "Maraş 18" ceviz çeşidi, iriliği, aroması, tadı ve yüksek iç oranı sayesinde geniş bir üretici kitlesinin tercih ettiği türlerden biri haline geldi.

KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, 1994'te başlattıkları çalışma sonucunda geliştirdikleri bu türün, Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde yetiştirildiğini ve üreticiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. "Maraş 18," Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere toplam 25 ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda da kendine önemli bir yer edindi.