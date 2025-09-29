TasteAtlas'ın yaptığı ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce tatlının yarıştığı küresel oylamada, 144 binden fazla oy kullanıldı ve 96 bin oy geçerli sayıldı. Tatlı tutkunlarının oylarıyla belirlenen listede Türk tatlıları, hem ilk 10’da hem de genel sıralamada yer alarak damak çatlatan lezzetleriyle öne çıktı.

Maraş dondurması 4. sıraya yerleşerek Türk mutfağının dünya çapındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Maraş dondurmasının listeye bu kadar üst sıralardan girmesi, özellikle sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yerli ve yabancı pek çok kullanıcı, Maraş dondurmasının lezzeti kadar sunumuyla da fark yarattığını vurguladı.

Baklava ise listenin 13. sırasında yer aldı.

Dondurma ve baklava başta olmak üzere, toplam 6 Türk tatlısı listeye girerek damaklarda iz bıraktı. Türkiye, hem ilk 10’da hem de genel sıralamada yer alarak geleneksel lezzetleriyle öne çıktı.

Uluslararası alanda bir kez daha adından söz ettiren Türk mutfağı tatlı kategorisinde de başarısını tescilledi.