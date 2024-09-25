Açıldığı günden bu yana en özel lezzetleri Kahramanmaraş halkıyla buluşturan ve damaklarda derin izler bırakan Hacı Mehmet Şan Premium, şehrin gastronomi sahnesinde önemli bir yer edinmeye devam ediyor. Bu başarısına bir yenisini daha ekleyen Hacı Mehmet Şan Premium, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) 17. Meclis Toplantısı'nda Maraş dondurması için coğrafi tescil işaretini alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu coğrafi tescil, Maraş dondurmasının dünya çapında tanınırlığını artırırken, aynı zamanda bu yöresel lezzetin korunması ve markalaşması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Hacı Mehmet Şan’ın bu başarısı, Kahramanmaraş’ın gastronomi alanındaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor ve şehrin lezzetlerinin ulusal ve uluslararası arenada daha geniş kitlelere ulaşmasının önünü açıyor.

Coğrafi işaret tescili, Kahramanmaraş’ın meşhur dondurmasının dünya genelinde korunmasına ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak.