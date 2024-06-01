Aksu TV Ekranlarının yeni programı Maraş Ekonomi Bu haftada kentin ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyor. Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen’in sunduğu Maraş Ekonominin bu haftaki konuğu K Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kazancı oldu.
Programda Lojistik sektörü, sektörün geleceği ve sorunları konuşuldu.
Tuncay Kazancı, K Lojistik firmasının kuruluş öyküsünü paylaşarak, firmanın nasıl büyüdüğünü detaylarıyla paylaştı.
Kazancı, Lojistik hizmeti alınırken dikkat edilecek noktalara da değindi.
Kaynak: Ayşe Asır