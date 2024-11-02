Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen’in sorularını yanıtlayan Başkan Narlı, deprem süreci boyunca ticaret borsasının adeta bir sığınak olduğunu dile getirdi.

Ayrıca başkan narlı programda şehrin ekonomik dinamikleri, yatırım olanakları ve ticaretin sürdürülebilirliğine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik gelişimin yanı sıra, kentteki yatırım fırsatlarına da değinen Başkan Narlı, Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için iş dünyasıyla sıkı bir iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Program boyunca Başkan Narlı, şehrin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik vizyonunu ve Ticaret Borsası’nın yürüttüğü çalışmaları detaylandırırken, Kahramanmaraş’ın ulusal ve uluslararası ticarette adından daha fazla söz ettireceğine dair inancını dile getirdi.

İzleyicilerden yoğun ilgi gören program, Kahramanmaraş’ın ekonomik geleceğine dair değerli bilgiler sunarken, şehir halkına ve iş dünyasına da güven verici mesajlar ile son buldu.