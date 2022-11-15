Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve kültürel değerlerini koruma altına almak, bunların ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığını artırmak için tescil başvurularını sürdürüyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’na son olarak tescil ettirilen Maraş Gülü Motifi’nin ardından şimdi de Maraş Eli Böğründe’nin (Maraş Yanyana) coğrafi işaret tescili alındı. Daha önce Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığı tarafından marka tescili alınan Maraş Eli Böğründe (Maraş Yanyana); Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölümü ve Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası iş birliğiyle yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan 15 Kasım 2022 tarih ve 137 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin yöresel lezzetlerine ve el sanatlarına sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.