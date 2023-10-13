Kahramanmaraş Kalesi, şehrin merkezindeki yığma bir tepenin üstünde yer almaktadır. Günümüze değin birçok onarım geçiren kalenin MÖ 1. ve M.S. 2. yüzyıllar arasında yapılmış olduğu düşünülmektedir.
Kalenin inşası
Kalenin inşası, Geç Hitit Kralı III. Halpuruntaş (M.Ö. 810-783) tarafından başlatılmıştır. Daha sonraları yöreye hâkim olan Asur, Med, Pers, Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde çeşitli tamir ve ilaveler yapılarak günümüze kadar gelmiştir.
Kalenin önemi
Kahramanmaraş Kalesi, şehrin en önemli tarihi yapılarından biridir. Kale, şehrin panoramik manzarasını izlemek için de ideal bir yerdir.
Kalenin bölümleri
Kahramanmaraş Kalesi, dört ana bölümden oluşmaktadır:
- Surlar: Kalenin çevresini saran surlar, 150x75 metre boyutlarında dikdörtgene yakın planlıdır. Surların yüksekliği 10-12 metre arasında değişmektedir.
- Burçlar: Surların üzerinde yer alan burçlar, kaleyi savunmak için kullanılmıştır. Kalede toplam 24 burç bulunmaktadır.
- İç avlu: Kalenin iç kısmında yer alan iç avlu, çeşitli yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapılar arasında cami, hamam, zindan ve sarnıç bulunmaktadır.
- Kuleler: Kalenin surlarında yer alan kuleler, gözetleme amacıyla kullanılmıştır. Kalede toplam 12 kule bulunmaktadır.