Kahramanmaraş Kalesi, şehrin merkezindeki yığma bir tepenin üstünde yer almaktadır. Günümüze değin birçok onarım geçiren kalenin MÖ 1. ve M.S. 2. yüzyıllar arasında yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Kalenin inşası

Kalenin inşası, Geç Hitit Kralı III. Halpuruntaş (M.Ö. 810-783) tarafından başlatılmıştır. Daha sonraları yöreye hâkim olan Asur, Med, Pers, Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde çeşitli tamir ve ilaveler yapılarak günümüze kadar gelmiştir.

Kalenin önemi

Kahramanmaraş Kalesi, şehrin en önemli tarihi yapılarından biridir. Kale, şehrin panoramik manzarasını izlemek için de ideal bir yerdir.

Kalenin bölümleri

Kahramanmaraş Kalesi, dört ana bölümden oluşmaktadır: