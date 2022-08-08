Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından “Maraş Masalları Çalıştayı” gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nejla Günay ve Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel ve Dr. Öğr. Üyesi Tuna Yıldız ile Türkçe Öğretmeni Elif Kübeli, şehir kültüründe önemli bir yere sahip olan masalları derleyerek çocuklara göre yeniden uyarladı. Tarih, Türkçe ve Halk Bilimi alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay ile masalların, çocukların zihinsel, bilişsel ve pedagojik açıdan gelişimine uygun hâle getirilmesi hedeflendi.