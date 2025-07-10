Teknik direktör Togayhan Gözcü yönetimindeki U13 takımı, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla şampiyonluğa ulaştı. Bu başarının ardından sahneye çıkan U11 takımı ise Harun Jira ve Akif Taş’ın liderliğinde oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyonluk elde etti.

Başarıların ardından açıklama yapan Teknik Direktör Gözcü, “Her iki yaş grubunda da gösterdiğimiz performansla sezonu çift kupa ile kapattık. U11 takımımızın namağlup şampiyonluğu bizleri ayrıca gururlandırdı. Sporcularımıza, onların emeklerine ve her zaman yanımızda olan ailelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Maraş Spor Akademi, altyapıya verdiği önem, disiplinli antrenman programları ve yetenek geliştirme odaklı yaklaşımıyla bölge futboluna değer katmayı sürdürüyor.