Yapımı ve lezzetindeki farklılığıyla Kahramanmaraş'a özgü tarhana, kültür ögesi olarak kent hayatında önemli bir yer tutuyor.

Coğrafi işaret tescilli "Maraş tarhanası" yaz ayında üretilip, çeşitli türleriyle dört mevsim tüketilme özelliğiyle öne çıkıyor.



Firik, çerezlik cips, çorbalık adlarıyla kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan tarhana, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor.

Maraş tarhanası, yazın çerez olarak kışın ise çorbasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer buluyor.