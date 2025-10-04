Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin eşeğe çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kırsal Gülveren Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beşir Ç'nin (66) üzerinde bulunduğu eşeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediye ekipleri ise yaralı eşeği tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürdü.

Kaynak: AA