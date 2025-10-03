Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail’in müdahalesinin ardından çok sayıda aktivist alıkonuldu. Edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan aktivistler, ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü’ndeki bir hapishaneye sevk edildi.

İsrail donanması, filodaki tüm gemileri gaspetti ve alıkonulan yolcularla birlikte İsrail limanlarına götürdü. Sadece teknik bir arıza nedeniyle filo gerisinde kalan “Marinette” isimli gemi henüz gasp edilmedi. Bu geminin de rotasına devam ettiği ancak yavaş ilerlediği bildiriliyordu.

Ancak geriden seyreden “Marinette” isimli geminin de İsrail güçleri tarafından işgal edilmeye başlandığı bildirildi. Aktivistlerle iletişim kurulan son anlarda, İsrail donanmasına ait botların gemiye yaklaştığı ve çıkma girişiminde bulunduğu belirtildi. Marinette’nin de ele geçirilmesiyle birlikte filodaki tüm gemilerin İsrail tarafından gasp edildiği ifade ediliyor. Gemi içerisinde bulunan gönüllülerin akıbeti ise henüz netlik kazanmadı.