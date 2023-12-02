Çağdaş ve özgün tasarımlarıyla Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Marisit, ofis, bahçe ve kafe mobilyaları üreterek sektöründe kaliteli ürün ve tasarımlarıyla adını zirveye taşımaya devam ediyor.

Marisit yeni mağazasının açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan katılım sağladı.

Açılışta konuşan Milletvekili Debgici, Hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Okay ise, Depremden sonra normalleşme adına bu güzel mekânın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Marisit Genel Müdürü Oğuz Yenipınar, “Kahramanmaraş Halkı gibi bizde depremden sonra yılmadan, eskisinden daha iyi olmak için adımlar atmaya devam ediyoruz” İfadelerini kullandı.