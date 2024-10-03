Ulusal Annelik Estetiği ve Estetik Cerrahi Derneği ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin iş birliği ile düzenlenen “Annelik Estetiği ve Estetik Cerrahi” konulu sempozyum, geniş bir katılımla Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında, fuaye alanında birçok firma stant açarak katılımcılara hizmetlerini tanıttı.

Kentin sağlık sektöründeki öncü firmalarından Markasi Hospital da sempozyumda yer alarak büyük ilgi gördü.

Hastane yetkilileri, standı ziyaret eden katılımcılara hastanenin sunduğu sağlık hizmetleri, özellikle kadın doğum, tüp bebek ve estetik cerrahi alanlarındaki yenilikler hakkında detaylı bilgi verdi.

Markasi Hospital'in kadrosuna yeni katılan Kadın Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, sempozyum sırasında Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

DOÇ. Dr. Yener, hastanede sunulan estetik cerrahi uygulamaları ve tüp bebek tedavisi süreçlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşarak, Markasi Hospital'in bu alanlarda öncü bir sağlık merkezi olmayı hedeflediğini belirtti.

Sempozyum, hem sağlık profesyonelleri hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, Markasi Hospital'in standı büyük beğeni topladı.