Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir markette asma tavanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin asma tavanında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme yaşandı. Çökmenin etkisiyle bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, daha sonra Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.